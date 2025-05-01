سويسرا تنضم إلى دول غربية في حظر "حماس" على أراضيها

كشفت الحكومة السويسرية أنها ستبدأ حظر حركة “حماس” على أراضي البلاد في 15 مايو/ أيار الجاري، تنفيذا لقانون سنَّه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت الحكومة، في بيان مساء الأربعاء: “سيتم حظر حركة حماس الفلسطينية في سويسرا اعتبارا من 15 أيار/مايو، لمكافحة أنشطتها ومنع حصولها على الدعم في البلاد”، حسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (سويس إنفو).

وأوضحت أن هذه الخطوة ترتبط بهجوم “طوفان الأقصى”، الذي شنته “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأدى إلى مقتل إسرائيليين.

وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضافت الحكومة أن القانون الجديد “يسهل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة، مثل حظر الدخول أو الطرد، فضلا عن إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماس”.

وأفادت بأنها تهدف من الحظر إلى امتلاك الوسائل اللازمة “لمواجهة أنشطة حماس ومنع دعمها في سويسرا”.

وتابعت: “”بفضل القانون الجديد، سيكون من الصعب أيضا على حماس استخدام النظام المالي السويسري لتمويلها”.

واعتبرت أن التشريع الجديد يساعد سويسرا على تعزيز “أمنها الداخلي، ويساهم في احترام القانون الدولي”.

ويأتي الحظر السويسري في وقت تواصل فيه إسرائيل حصارها لغزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وانضمت سويسرا بتلك الخطوة إلى دول غربية أخرى، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تحظر “حماس”، التي تؤكد أنها حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.