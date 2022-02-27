سويسرا: نبحث تجميد الأصول الروسية

في تصعيد للعقوبات الغربية على روسيا التي تشن حربا عسكرية على جارتها أوكرانيا، قال الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس،الأحد، إنه من المحتمل أن تحذو سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في معاقبة روسيا وتجميد الأصول الروسية في الدولة الواقعة في جبال الألب.

وأضاف كاسيس، في مقابلة مع التلفزيون السويسري العام الناطق بالفرنسية، أن المجلس الاتحادي (الحكومة) المؤلف من سبعة أعضاء سيجتمع يوم الاثنين لمراجعة توصيات وزارتي المالية والاقتصاد.

وردا على سؤال عما إذا كانت سويسرا، وهي مركز مالي رئيسي ومركز لتجارة السلع، ستتبع الاتحاد الأوروبي في تجميد الأصول الروسية، قال “من المحتمل جدا أن تقرر الحكومة القيام بذلك غدا، لكن لا يمكنني توقع قرارات لم يتم اتخاذها بعد”.

وقررت الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، فصل بنوك روسية من نظام سويفت العالمي لتحويل الأموال.

واليوم الأحد ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع، ووصل القتال إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بوتين: “الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية فحسب بل أدلى مسؤولون بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتصريحات عدوانية ضد بلادنا”.

وأمر بوتين، القيادة العسكرية بـ”وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي”.

وعلى وقع الحرب في أوكرانيا، يتزايد التوتر بين الغرب وروسيا، إذ تفرض دول كبرى عقوبات اقتصادية قاسية على السلطات والمسؤولين الروس، ودشنت عملية إغلاق لمجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية.