"سيتي غروب" تتوقع ركوداً أمريكياً وتأثيراً أكبر للرسوم الجمركية

قال ناثان شيتس كبير خبراء الاقتصاد في “سيتي غروب”، اليوم الثلاثاء “إن احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي يتراوح بين 40 و45 بالمئة بينما يعاني من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين وشركاء تجاريين آخرين”.

وأعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الدول هذا الشهر قبل أن ترجئ مؤقتا تطبيق هذا القرار مما أدخل الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين.

وتوقع شيتس نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني مدفوعا بإقبال المستهلكين على الشراء قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.

وقال لعملائه خلال مؤتمر عبر الهاتف إن من المتوقع أن يكون أكبر تأثير على النمو الأمريكي خلال النصف الثاني من العام، مضيفا أن “الرسوم الجمركية (تمثل) صدمة ركود تضخمي للاقتصاد الأمريكي”.

وحذر شيتس، ومعه زميله كبير خبراء الاقتصاد في سيتي جروب روبرت سوكين، من أن رد فعل الأسواق على الرسوم الجمركية وعلى انتقادات ترامب الحادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ربما يكون له تأثير طويل الأمد.

وقال شيتس إن أحدث هجوم شنه ترامب على باول لعدم خفض أسعار الفائدة استباقيا يظهر “اعترافا ضمنيا بهذه التأثيرات السلبية” المرتبطة بالرسوم الجمركية.

وأضاف أن رد فعل الأسواق منذ الإعلان عن الرسوم أظهر فقدان الثقة في السياسات الأمريكية وربما يكون له تأثير على النمو المحتمل في المستقبل.

وقال شيتس إنه لا يرى حتى الآن بديلا عمليا للدولار كعملة احتياط عالمية.