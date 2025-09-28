الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
سيشيل على موعد مع جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية

منذ 8 دقائق
لجنة الانتخابات‭ ‬في سيشيل

قالت لجنة الانتخابات‭ ‬في سيشيل، اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية بالبلاد ستذهب إلى جولة إعادة بين زعيم المعارضة باتريك هيرميني والرئيس الحالي وافيل رامكالاوان بعد عدم ظهور فائز واضح في الجولة الأولى من التصويت.

كان رامكالاوان يتطلع إلى منع عودة الحزب الذي هيمن على السياسة في السابق لمدة أربعة عقود في أغنى دولة أفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي..

ويعد الأرخبيل الواقع غرب المحيط الهندي نقطة جذب للاستثمار والتعاون الأمني مع الصين ودول الخليج والهند.

وقالت اللجنة الانتخابية إن هيرميني، رئيس حزب سيشيل المتحد، حصل على 48.8 بالمئة من الأصوات، بينما جاء رامكالاوان، من حزب الاتحاد الديمقراطي السيشيلي، في المرتبة الثانية بنسبة 46.4 بالمئة.

ولم يتمكن أي من المرشحين من تجاوز النسبة المطلوبة للفوز المباشر في الجولة الأولى وهي 50 بالمئة من الأصوات.

كما حقق حزب سيشيل المتحدة مكاسب كبيرة في الجمعية الوطنية، حيث حصل على 15 مقعدا في الدوائر الانتخابية وأربعة مقاعد إضافية من خلال التمثيل النسبي، مما يمنحه أغلبية واضحة في البرلمان.

أما الحزب الديمقراطي السيشيلي فقد حصل على 11 مقعدا في الدوائر الانتخابية وأربعة مقاعد أخرى بالتمثيل النسبي، مما جعل الحزب الحاكم متأخرا عن منافسه الرئيسي في المجلس التشريعي.

وفي السباق الرئاسي، سيتواجه الآن المرشحان الأبرز في جولة ثانية حاسمة من المقرر أن تُعقد في الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول.

وسيحصل الفائز على ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات.

وقالت اللجنة الانتخابية إن ما يقرب من 82 بالمئة من الناخبين المسجلين شاركوا في الجولة الأولى التي أجريت من الخميس إلى السبت.

    المصدر :
  • رويترز

