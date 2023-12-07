سيناتور أمريكي: غزة شهدت مقتل 10 أضعاف عدد الأطفال الذين قتلوا بأوكرانيا

أسف السيناتور الأميركي فان هولن لكون قطاع غزة شهد مقتل 10 أضعاف عدد الأطفال الذين قتلوا خلال نحو عامين من الحرب في أوكرانيا.

وانتقد السيناتور فان هولن، قيام الحكومة الأمريكية بدعم تسليح الجيش الإسرائيلي، وقال “يتم حاليا استخدام مدافع وقنابل أميركية الصنع في غزة وقد دفعنا ثمن شرائها”.

وأضاف لقد “شهدنا مستوى هائلا من الموت والدمار والنزوح خلال 8 أسابيع فقط من الحرب في غزة”.

وأكد السيناتور الأميركي مواصلته العمل على مشروع قانون يشترط تماشي استخدام أي دولة للأسلحة الأمريكية مع القانون الإنساني الدولي.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة، إذ إن ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي.

وكشف ميلر أن إدارة الولايات المتحدة تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في قطاع غزة. وتابع: “بالنسبة لنشر قوات أمن دولية (في قطاع غزة)، فإننا نجري مثل هذه المناقشات مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث بشكل قاطع عن أي قرار، ولكننا نركز على الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد الصراع، وهذا يشمل بالتأكيد توفير الأمن للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على أن الولايات المتحدة تعارض “إعادة احتلال غزة”.