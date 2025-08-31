سيناتور جمهوري: لا بد أن يكون البنك المركزي الأمريكي مستقلاً

شدد عضو جمهوري في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأحد على ضرورة استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، مخالفا بذلك تصريح جيه.دي فانس، نائب الرئيس، الذي قال إن دونالد ترامب والمسؤولين المنتخبين يجب أن يكون لهم رأي في السياسة النقدية.

وقال السيناتور جيمس لانكفورد، وهو جمهوري من ولاية أوكلاهوما، في تصريحات لشبكة (إن.بي.سي) إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يحدد أسعار الفائدة وليس الرئيس أو الكونجرس.

وأضاف “لكل منا دور في ذلك. لدينا فقط دور مختلف. الاحتياطي الاتحادي يصبح في أفضل حالاته عندما يكون مستقلا، لكنه ليس مستقلا عن الشعب الأمريكي بأكمله… فليقم كل منا بدوره في ذلك”.

وينتقد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه جيروم باول منذ أشهر لعدم خفض أسعار الفائدة.

وأقال الأسبوع الماضي عضوة المجلس ليسا كوك، وهي أول امرأة سوداء تعمل في البنك المركزي الأمريكي. واتهمها بالاحتيال في أمور تتعلق بالرهن العقاري، لكن كوك وأنصارها قالوا إن هذا الادعاء كان ذريعة لعزلها حتى يتمكن من تعيين حليف له في البنك المركزي يتبنى رؤاه الخاصة بالسياسة النقدية.

وانتقد المعارضون إقالة ترامب لكوك ولمديرة مكتب إحصاءات العمل قبل شهر، واعتبروها محاولة من الرئيس الجمهوري للسيطرة على المؤسسات المستقلة تاريخيا. وقررت كوك رفع دعوى قضائية لمنع إقالتها.