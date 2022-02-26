سيناريو حرب سوريا قد يتكرر في أوكرانيا.. اتصالات أمريكية روسية لتجنب الكارثة

كشف مسؤولون أمريكيون، عن مساعي الجيش الأمريكي لإقامة خط اتصال مع نظيره الروسي لتجنب أي حسابات خاطئة محتملة داخل أوكرانيا وحولها.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أنه في ظل في غياب قنوات الاتصال بين الجيشين واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سعى الجيش الأمريكي إلى التواصل مع الروس بشأن إنشاء خط اتصال لتبادل الإخطارات بشأن العمليات الجوية المحتملة في أوكرانيا خاصة مع وجود الجيشين على مسافة قريبة، حيث تواجد قوات أمريكية في بولندا.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على صياغة المقترحات.

ورغم عدم تحليق أي من طائرات حلف الناتو أو الطائرات الأمريكية فوق أوكرانيا ففي الوقت الراهن لكن المسؤولين يعتقدون بوجود حاجة محتملة لمثل هذه الآلية في الأيام والأسابيع المقبلة، والتي قد تتخذ أشكالاً مختلفة مثل تحديد منطقة حظر جوي أو منطقة “حظر طيران” للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، لكن كيفية تطبيق هذه الآلية لم تتضح بعد.

ووفقا للبيانات الرسمية، تحدث وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الأمريكي مع نظرائهم الروس في الأسابيع الأخيرة، لكن هذه الاتصالات انقطعت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

المرة الأخيرة التي تحدث فيها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي سيرغي شويغو في 18 فبراير/ شباط. كما تحدث الاثنان أيضا قبل أسبوع واحد.

وكذلك تحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي آخر مرة مع نظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف في 11 فبراير/ شباط.

ويوجد خط اتصال مماثل بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا التي يعمل في حدودها قوات من البلدين.

واتاحت الآلية في سوريا تجنب وقوع مواجهات بين القوتين النوويتين الأقوى في العالم.