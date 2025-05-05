سيول الأردن تخلف ضحايا في الشوبك وتعرقل عمليات الإنقاذ في الطفيلة

أعلنت السلطات الأردنية، أمس الأحد، عن وفاة سائحة بلجيكية وابنها إثر السيول التي اجتاحت لواء الشوبك جنوب البلاد. وفي الوقت ذاته، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن راعي أغنام مفقود في منطقة الحسا بمحافظة الطفيلة.

وقالت مديرية الأمن العام إن فرق البحث والإنقاذ، تمكنت من العثور على جثتي السائحة وابنها بعد ساعات طويلة من العمل الميداني في ظروف جوية صعبة وتضاريس معقدة، حيث تم إخلاء الجثتين وفتح تحقيق في الحادثة.

راعي أغنام مفقود

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت في بيان سابق عن تشكيل فرق بحث وإنقاذ في إقليم الجنوب من مديريات شرطة الطفيلة والبترا، للتعامل مع بلاغين حول فقدان أشخاص في كل من الشوبك والحسا.

وأوضحت أن بلاغا ورد إلى شرطة غرب معان أفاد بمحاصرة السيول لمجموعة من السياح في منطقة الشوبك، حيث جرى إخلاء 14 سائحًا دون إصابات، في حين استمر البحث عن السائحة وابنها اللذين عثر عليهما لاحقًا متوفيين.

أما في محافظة الطفيلة، فباشرت الفرق عمليات البحث عن حدث مفقود في منطقة الحسا أثناء رعيه الأغنام قرب أحد مجاري السيول، ولا تزال الجهود مستمرة في ظل صعوبات ميدانية بسبب الأحوال الجوية والتضاريس الوعرة.

إجلاء مئات السياح في البترا

من جهتها، أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي أنها قامت، يوم الأحد، بإجلاء مئات السياح من المدينة الأثرية كإجراء احترازي بعد تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول في عدد من مناطق الإقليم.

وأكد مفوض شؤون المحمية والسياحة، يزن محادين، غيقاف بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري منذ ساعات الظهيرة، مشيرا إلى أن الإجلاء تم بسلاسة تامة وبلا إصابات، وشمل السياح المتواجدين في مناطق الخزنة والسيق والدير وسطوح النبي هارون.

ودعت سلطة إقليم البترا التنموي إلى تجنب الاقتراب من الأودية ومجاري السيول، حفاظًا على سلامة الجميع.