سيول: كوريا الشمالية تلقت على الأرجح دعماً روسياً لتطوير غواصاتها

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو بيك أمام البرلمان اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية حصلت على الأرجح على دعم فني من روسيا في إطار جهودها لتطوير قدراتها في مجال الغواصات.

وأوضح الوزير أن بيونجيانج “تتلقى بالفعل تقنيات مختلفة” لتعزيز برنامجها البحري، لكنه أشار إلى أنه من المبكر الجزم بما إذا كانت أجرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية وقادرة على إطلاق صواريخ باليستية، وقد نفذت في السنوات الأخيرة اختبارات من منصات تحت الماء، إلا أنه لا يُعرف بعد ما إذا كانت اكتسبت القدرة الكاملة للإطلاق من غواصات حقيقية.

وتشير التقييمات الاستخباراتية في سيول إلى أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا شهد توسعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، إذ يُعتقد أن بيونجيانج أرسلت أكثر من عشرة آلاف جندي للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية وتكنولوجية عسكرية.