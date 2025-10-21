سي.إن.إن: آمال ترامب في عقد قمة مع بوتين قد تتعثر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصافحان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعهما للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة، في أنكوراج، ألاسكا، الولايات المتحدة، 15 أغسطس 2025. رويترز

ذكرت شبكة سي.إن.إن نقلاً عن مصادر مطلعة أن آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقد اجتماع سريع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد تواجه صعوبات أو تتعثر.

رغم ذلك، لم تصدر أي تصريحات رسمية من البيت الأبيض أو الكرملين حول تفاصيل الموعد المحتمل للقمة أو أجندتها، بينما تستمر وسائل الإعلام في متابعة التطورات عن كثب.

وتأتي هذه الأخبار في وقت يسعى فيه ترامب لتعزيز دوره الدبلوماسي على الساحة الدولية، وسط تحديات سياسية داخلية وخارجية قد تؤثر على فرصه في ترتيب لقاء ثنائي مع الرئيس بوتين، الذي يمثل أحد أبرز اللاعبين في السياسة العالمية الراهنة.