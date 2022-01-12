الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 12 يناير 2022 |
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شاهد.. راكب يقتحم قمرة طائرة أمريكية ويحاول القفز من نافذتها

منذ 17 دقيقة
العطل طال شركات الطيران الأميركية

شركة طيران أميركية

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قالت شركة طيران “أمريكان إيرلاينز” إن راكبا تسبب بضجة وتأخير رحلة في مطار هندوراس، أمس الثلاثاء، عندما اقتحم قمرة القيادة وفتح نافذتها محاولا القفز للخارج، وألحق أضرارا كبيرة بها.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة 488 من سان بيدرو سولا إلى ميامي، لكنها تأخرت بعد هذا الحادث الفوضوي الذي تسبب بحدوث أضرار في قمرة القيادة.

وأوضحت “أمريكان إيرلاينز” في بيان: “دخل راكب إلى قمرة القيادة وتسبب بأضرار للطائرة. وتدخل أفراد الطاقم، وتم القبض على الشخص في نهاية المطاف من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية”.

وقالت إنه تم استبدال الطائرة بأخرى، وكان من المقرر أن تغادر الرحلة الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي. كما شكرت شركة الطيران طاقم الرحلة على “احترافهم في التعامل مع المواقف الصعبة”.

ولم يتم الإفصاح عن هوية الراكب المشاغب، وما سبب قيامه بإحداث أضرار في الطائرة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت قناة “ABC News” أن الرجل ركض إلى قمرة القيادة، وقيل أنه تسبب بإتلاف بعض أدوات التحكم في الرحلة، وحاول القفز من نافذة القمرة، بينما كان الطيارون يحاولون منعه.

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