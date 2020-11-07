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شاهد.. لحظة جنونية لـ”هاريس” وهي تهنئ بايدن “لقد فعلناها”

منذ 13 دقيقة
كامالا هاريس

كامالا هاريس

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بملابس رياضية وانفعال غير مسبوق ، هكذا كان حال نائبة الرئيس الأمريكي الجديد، كامالا هاريس عندما تلقت خبر فوز جو بايدن بانتخابات رئاسة الولايات المتحدة .

ونشرت هاريس، مقطع فيديو، تظهر فيه وهي تتحدث ضاحكة مع جو بايدن، قائلة “لقد فعلناها”.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، عشية السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وفي الفيديو، تظهر هاريس بلباس رياضي وهي تتواصل مع بايدن عبر الهاتف، وقالت له “لقد فعلناها، لقد فعلناها جو.. ستكون أنت الرئيس المقبل للولايات المتحدة”.

ولا يعرف بعد ما إذ كان دونالد ترامب سيتصل ببايدن لتهنئته بالفوز، في وقت يواصل فيه اتهام العملية الانتخابية بالتزوير.

وسيصبح بايدن الرئيس الـ46 لأميركا، بعد حسمه نتائج الانتخابات، التي كان ينافس فيها الرئيس ترامب.

وفي أول تعليق لها على الفوز، قالت هاريس في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “هذه الانتخابات هي أمر يفوقني ويفوق جو بايدن”.

وأضافت: “إنها تتعلق بروح أميركا واستعدادنا للقتال من أجلها.. أمامنا الكثير من العمل، هيا بنا نبدأ”.

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