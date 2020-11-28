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شاهد..مشادة كلامية بين ترامب وصحفي سأله عن التنازل لصالح بايدن

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 10:15 صباحًا
دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي-أرشيفية

دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي-أرشيفية

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نشبت مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصحفي عند سؤاله حول إاستعداده للتنازل ومغادرة الأبيض الأبيض ، لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن .

وخلال مؤتمر صحفي سأل أحد المراسلين ترامب إن كان سيغادر البيت الأبيض إذا ما تم إعلان فوز بايدن في الـ14 من ديسمبر المقبل، فقال ترامب: “بالطبع سأفعل وأنت تعلم ذلك”، مضيفا دون تقديم دليل: “سيكون أمرا صعبا للتنازل لأنه كان هناك تزوير ضخم”.

وتابع ترامب قائلا: “لمعرفة ما إذا كان بإمكاني تحريك هذه الأدوات بهذه السرعة.. الوقت ليس في صالحنا.. كل شيء آخر في صالحنا.. الحقائق في صالحنا”.

وكرر ترامب زعمه بأن “الانتخابات كانت عملية احتيال واسعة النطاق”، مشيرا إلى أن هذا يجب أن لا يحدث في الولايات المتحدة.

وشبه الرئيس الأمريكي الانتخابات الأمريكية كتلك التي تدور رحاها في دول العالم الثالث.

ولم يكد ترامب يكمل كلامه حتى قاطعه الصحفي مرة ثانية بالسؤال، حيث قال الصحفي “فقط للتوضيح.. إذا صوتت الهيئة لصالح بايدن فهل ستتنازل؟”، فرد عليه ترامب بالقول: “حسنا، إذا فعلوا ذلك فقد ارتكبوا خطأ لأن الانتخابات كانت عملية احتيال”.

لكن وبمجرد مقاطعة الصحفي مرة أخرى لحديث ترامب، اشتاط الأخير غضبا وقال له “لا تتحدث معي بهذه الطريقة.. أنت مجرد إنسان خفيف الوزن.. لا تتحدث معي بهذه الطريقة، أنا رئيس الولايات المتحدة.. لا تتحدث مع الرئيس بهذه الطريقة..”.

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