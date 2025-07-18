شبه جزيرة القرم تفرض تعتيماً إعلامياً على آثار الهجمات الأوكرانية

قالت السلطات في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا، اليوم الجمعة، إنها تفرض تعتيما إعلاميا بهدف مواجهة الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ فضلا عن العمليات التخريبية.

وذكر سيرجي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، أنه وقع مرسوما يحظر على وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشر أي صور أو مقاطع مصورة أو أي محتوى آخر يكشف عن موقع القوات الروسية أو تفاصيل الهجمات الأوكرانية على شبه الجزيرة.

وأضاف أكسيونوف في بيان على تطبيق “تيليغرام”: “اُعتمد المرسوم ذو الصلة بهدف حماية الأمن العام والمنشآت العسكرية وغيرها من المنشآت المهمة في الجمهورية”.

وشنت أوكرانيا مرارا هجمات كبيرة على الأصول العسكرية الروسية في القرم واستهدفت أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في شبه الجزيرة.

وتقول أوكرانيا إنها تريد استعادة القرم، بينما تؤكد روسيا أنها لن تسمح بحدوث ذلك.

وشدد أكسيونوف على ضرورة عدم الكشف عن الأماكن التي توجد بها أنظمة الدفاع الجوي الروسية والأسلحة والعتاد العسكري والعسكريون الروس وعدم مشاركة أي إحداثيات لنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس).

وأضاف أن الحظر يشمل مشاركة أي معلومات توضح بالتفصيل موقع أي هجمات أوكرانية على القرم أو طبيعتها أو آثارها، بما يشمل الهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ أو زوارق مسيرة أو العمليات التخريبية.

وكثيرا ما ينشر المدونون الروس ووسائل الإعلام ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا وتفاصيل عن الهجمات الأوكرانية على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، مما يثير في كثير من الأحيان انتقادات سواء من السلطات المحلية أو الاتحادية.