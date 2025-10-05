شحادة: إعادة انتشار الجيش أولوية... وخطة "حصر السلاح" تشمل كل لبنان

أكد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أنّ إعادة انتشار الجيش اللبناني بالكامل يشكّل خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة واستعادة الاستقرار في الجنوب، مشدداً على أنّ هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار الحكومة بحصر السلاح ومنع تداوله أو نقله على الأراضي اللبنانية كافة.

وفي حديث إلى قناة “العربية”، أوضح شحادة أنّ المجتمع الدولي يراقب عن كثب تنفيذ خطة حصر السلاح، مشيراً إلى أنّ المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إعادة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، إلى جانب ضبط مظاهر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك سلاح المخيمات الفلسطينية وسلاح الأحزاب كافة، ومن بينها حزب الله.

ولفت شحادة إلى أنّ الحكومة ستعقد اجتماعاً مع قيادة الجيش لعرض تفاصيل الخطة، موضحاً أنّ الوزراء سيطرحون مجموعة من الأسئلة للحصول على توضيحات حول آلية التنفيذ.

وختم الوزير بالتأكيد على أنّ الحكومة ستتحرك دبلوماسياً بعد الاجتماع لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني، بهدف تمكينه من أداء دوره الكامل في فرض الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.