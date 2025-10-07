شرطة إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا تفكك عصابة تهرب سيارات مسروقة إلى دبي

علنت السلطات الإيطالية والأوروبية اليوم الثلاثاء أن الشرطة الإيطالية والإسبانية والبلجيكية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية من شرق أوروبا متهمة بسرقة سيارات فاخرة وتهريبها إلى دبي لإعادة بيعها.

وراقبت العصابة السيارات في منتجعات سياحية مثل فورتي دي مارمي وكورتينا في إيطاليا، وماربيا في إسبانيا. وذكرت قوات الدرك الوطني (الكارابينييري) في بيان أن اللصوص زرعوا أجهزة تعقب في السيارات مما سمح لهم بتنفيذ عملية السرقة في وقت لاحق.

وأضافت أنه جرى نقل السيارات، ومعظمها من طراز رانج روفر ولكزس وتويوتا، بعد ذلك إلى بلجيكا، حيث جرى تغيير أرقام تعريف المركبات (الشاسيه) وإضافة لوحات أرقام زائفة أو مستنسخة، قبل شحنها من ميناء أنتويرب.

وصادرت الشرطة أربع سيارات مسروقة ومعدات لاستنساخ مفاتيح السيارات وأجهزة تشويش وغيرها من المعدات المستخدمة في فتح السيارات وتعطيل أنظمة الإنذار ونظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) وتفكيك أجهزة الاستجابة الأمنية لإعاقة عمليات تعقب المركبات المسروقة.

وشاركت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروغست) والشرطة الأوروبية (يوروبول) في التحقيقات المعنية بسرقة أكثر من 100 مركبة فاخرة قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايين يورو (3.5 مليون دولار) على الأقل، منذ مطلع 2024.

وأوضحت قوات الدرك الوطني، التي قادت التحقيقات، أن عملية اليوم استهدفت 24 مشتبها بهم، معظمهم من مولدوفا ولكن من بينهم أيضا عناصر من روسيا ورومانيا وأوكرانيا، تسنى اعتقال ستة منهم فيما وضع ثلاثة آخرون تحت الإقامة الجبرية.