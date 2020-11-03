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شرطة نيويورك: لن نتسامح مع أي أعمال عنف

منذ 5 دقائق
شرطة نيويورك

شرطة نيويورك

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أصدرت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية تحذيرا يوم الثلاثاء قالت فيه إنها لن تتسامح مع أي أعمال عنف قد تندلع بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مفوض الشرطة ديرموت شي قوله “إن ضباط الشرطة في كامل جاهزيتهم اليوم، لن يكون هناك أي تسامح مع أعمال العنف، فليكن الأمر واضحا”.

وقال رئيس قسم شرطة نيويورك تيرنس موناهان: “سيكون هناك عناصر شرطة إضافيون للتعامل مع أي حادث، سيساهمون في تسهيل الاحتجاجات السلمية ويوقفون أي شخص ينوي إحداث العنف أو الفوضى”.

وتجري يوم الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها ترامب

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