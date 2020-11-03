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شركات المراهنات تتوقع فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 6:44 مساءً
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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توقعت شركات المراهنات إعادة انتخاب مرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب ، وفوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن .

ذكرت شركة “بتفير إكستشينغ” للمراهنات، أن فرص إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اكتسبت زخما، خلال الليلة الماضية، في أسواق المراهنات على الإنترنت مع توجه الأميركيين لصناديق الاقتراع، يوم الثلاثاء.

وقفزت توقعات فوز ترامب بالانتخابات من 35 في المئة إلى 39 في المئة، بحسب الشركة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، فيما تراجعت توقعات فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن من 65 في المئة لتصل إلى 61 في المئة.

وأضافت الشركة أن الانتخابات في طريقها لأن تصبح أكبر حدث للمراهنات بفارق كبير عن الأحداث السابقة، مع تلقي الشركة رهانات قدرها 300 مليون جنيه استرليني (389 مليون دولار) حتى الآن.

وتقبل الشركة المراهنات حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتعتقد أن قيمة المراهنات ستصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني، وهو ضعف المبلغ الذي وصلت إليه المراهنات على انتخابات 2016.

ووصلت نسبة رهان المراهنين على فوز ترامب إلى 38 في المئة على منصة سماركتس البريطانية.

وبلغت نسبة الرهان على فوز ترامب في يوم الانتخابات عام 2016 خمسة إلى واحد (بنسبة 17 في المئة)، وهو ما يقل 20 في المئة عن نسبة الرهان عليه الآن.

وحافظ بايدن على تقدمه في استطلاعات الرأي لكن المنافسة المحتدمة في ولايات متأرجحة ستحسم السباق في الأغلب.

وقالت بتفير أمس الاثنين إن أحد الأشخاص راهن بمليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) على فوز بايدن وهو أكبر رهان سياسي على الإطلاق. وإذا فاز بايدن سيجني ذلك المراهن 1.54 مليون جنيه.

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