شركات تابعة لأدنوك ستوزع أرباحاً بقيمة 43 مليار دولار حتى 2030

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء، أن شركاتها التابعة الست المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ستوزع أرباحا بقيمة 158 مليار درهم إماراتي (43.02 مليار دولار أمريكي) حتى عام 2030.

وأضافت أن أدنوك للغاز وقعت عقدا بقيمة 146.9 مليار درهم إماراتي (40 مليار دولار) لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وأنه تم تخصيص أكثر من 80 بالمئة من الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع لعقود طويلة الأجل.

وقالت أدنوك أيضا في بيان “أدنوك وأو.إم.في نجحتا في ضمان التمويل اللازم لتأسيس ’مجموعة بروج الدولية’ من بنوك عالمية، بقيمة تصل إلى 56.6 مليار درهم (15.4 مليار دولار)، بما في ذلك صفقة الاستحواذ على نوفا للكيماويات”.

وأضافت أن من المقرر استكمال عملية الدمج “خلال الربع الأول من عام 2026 مع الحصول على غابية الموافقات التنظيمية المطلوبة قبل إتمام الصفقات”.