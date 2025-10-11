شركة أوكرانية: عودة الكهرباء إلى 240 ألف منزل في أوديسا بعد هجوم روسي

نافذة وحيدة مضاءة في مبنى سكني في حي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي بعد الغارات الجوية والصاروخية الروسية الليلة الماضية، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، 10 أكتوبر 2025. رويترز

قالت شركة (دي.تي.إي.كيه) الأوكرانية، وهي شركة خاصة للطاقة، اليوم السبت إن التيار الكهربائي عاد إلى 240 ألف منزل في منطقة أوديسا الجنوبية بعد هجوم روسي خلال الليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مسؤولون في أوديسا عن أضرار لحقت بالبنية التحتية للطاقة.

وتعرضت منشآت الطاقة في أوكرانيا لضربات روسية مكثفة ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد.

الدفاع الجوي الروسي يدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية.

وأضاف البيان: “خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً، إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 11 أكتوبر، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية”.

وأوضحت الوزارة، أن “19 طائرة دون طيار تم تدميرها فوق مقاطعة فولغوغراد، و15 فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة أوليانوفسك، وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتين دون طيار فوق جمهورية باشكورتوستان، وطائرة دون طيار واحدة فوق مقاطعة ساراتوف”.

تدمير معدات عسكرية أوكرانية

من ناحية ثانية، صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن أطقم طائرات هجومية مسيرة من كتيبة المهام الخاصة، التابعة لمجموعة قوات “المركز”، دمّرت معدات عسكرية للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك.

وأفادت وزارة الدفاع بأن مشغّلي طائرات هجومية مسيرة من الكتيبة 56 للقوات الخاصة، التابعة للقوات المشتركة للحرس 51، التابعة لمجموعة قوات المركز، بالتعاون مع وحدات الاستطلاع، دمّروا مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الأطقم دمّرت بسرعة عدة مركبات معادية، مما عطّل دوران وحدات القوات الأوكرانية في ذلك الاتجاه.