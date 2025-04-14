شركة إنرجين البريطانية تزود محطة كيسيم في إسرائيل بالغاز لمدة 17 عامًا

إنرجين البريطانية توقع اتفاقا جديدا لتوريد الغاز لإسرائيل

قالت شركة إنرجين لإنتاج الغاز، ومقرها بريطانيا، اليوم الاثنين إن فرعها في إسرائيل أبرم اتفاقا جديدا لبيع وشراء الغاز مع شركة كيسيم للطاقة لتزويدها بالوقود اللازم لمحطة كهرباء جديدة بإسرائيل.

وبموجب الاتفاق، الذي تتجاوز إيراداته ملياري دولار، سيزود فرع شركة إنرجين في إسرائيل محطة كيسيم الجديدة بحوالي 12.5 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 17 عاما، هي مدة الاتفاق.

وتستفيد إنرجين، التي تعمل بشكل رئيسي في إسرائيل، من ارتفاع الطلب على الغاز هناك نتيجة زيادة احتياجات الكهرباء وخطط التخلص التدريجي من الفحم.

وتستهدف الشركة رفع إنتاجها إلى المثلين في السنوات المقبلة، وذلك بالأساس من خلال تطوير آفاق جديدة في إسرائيل.