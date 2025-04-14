الأثنين 16 شوال 1446 ﻫ - 14 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة إنرجين البريطانية تزود محطة كيسيم في إسرائيل بالغاز لمدة 17 عامًا

منذ 7 دقائق
سفينة الحفر التابعة لشركة إنرجين

سفينة الحفر التابعة لشركة إنرجين

A A A
طباعة المقال

إنرجين البريطانية توقع اتفاقا جديدا لتوريد الغاز لإسرائيل
قالت شركة إنرجين لإنتاج الغاز، ومقرها بريطانيا، اليوم الاثنين إن فرعها في إسرائيل أبرم اتفاقا جديدا لبيع وشراء الغاز مع شركة كيسيم للطاقة لتزويدها بالوقود اللازم لمحطة كهرباء جديدة بإسرائيل.

وبموجب الاتفاق، الذي تتجاوز إيراداته ملياري دولار، سيزود فرع شركة إنرجين في إسرائيل محطة كيسيم الجديدة بحوالي 12.5 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 17 عاما، هي مدة الاتفاق.

وتستفيد إنرجين، التي تعمل بشكل رئيسي في إسرائيل، من ارتفاع الطلب على الغاز هناك نتيجة زيادة احتياجات الكهرباء وخطط التخلص التدريجي من الفحم.

وتستهدف الشركة رفع إنتاجها إلى المثلين في السنوات المقبلة، وذلك بالأساس من خلال تطوير آفاق جديدة في إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم إيران وإسرائيل وأمريكا
إسرائيل تضغط على واشنطن لإعداد خطة عسكرية في حال انهيار مفاوضات إيران
علما إيران وأمريكا - رويترز
إيران: سياسة الضغط والعقوبات الأمريكية تعرقل المفاوضات الجادة
النفط- تعبيرية
واردات الصين من النفط الخام تسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2023

الأكثر قراءة

وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين في دولة الإمارات
ردع العدوان - سوريا
صور.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الإمارات
مرفأ طرابلس
ضبط عشرات صناديق الأسلحة في مرفأ طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟
صورة تعبيرية عن مرض السرطان
اِحْمِ نفسك من السرطان بغذائك.. خبير يكشف الأطعمة الواقية والمحفزة