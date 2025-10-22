شركة البحر الأحمر الدولية تدشن توسعها خارج السعودية بمشروع في إيطاليا

قال جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية لرويترز اليوم الأربعاء إن الشركة المتخصصة في تطوير المنتجعات الفاخرة تخطط للتوسع خارج السعودية موضحا أن أول مشروع لها في الخارج سيكون في إيطاليا بقطاع السياحة والضيافة.

وأضاف باجانو أنه سينضم إلى مجلس إدارة مشروع نيوم العملاق بالمملكة.

وافتتحت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، البالغ قيمته تريليون دولار، أول منتجع فائق الفخامة في نوفمبر تشرين الثاني 2023، ثم أربعة منتجعات أخرى العام الماضي وخمسة أخرى حتى الآن هذا العام.

وقال باجانو إن شركة البحر الأحمر الدولية ستفتتح 17 منتجعا آخر بحلول مايو أيار 2026.

وأضاف في مقابلة حصرية خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي “طموحاتنا تتجاوز السوق السعودية”.

وقال باجانو “يبحث المسافرون اليوم عن تجربة مختلفة. يتطلعون إلى السفر المستدام. لذا، إذا استطعت زيارة وجهة تتناغم مع البيئة… وتتمتع (بمظاهر) الطبيعة (سواء) محمية أو الشعاب المرجانية… فإن ذلك بحد ذاته يجذب الزوار”.

وأوضح أن الأثرياء من السائحين يبحثون أيضا عن تجارب تتجاوز الرفاهية والراحة، وهو ما دفع شركة البحر الأحمر الدولية إلى بناء بدائل في جبال السعودية الوعرة وصحاريها الشاسعة.

وأضاف أن الشركة ستستند إلى تجربتها في السعودية في إعطاء دفعة لخططها المتعلقة بمشروعها في إيطاليا وغيرها.