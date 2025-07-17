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شركة "بتروبراس": قد نعيد توجيه النفط لآسيا بسبب رسوم ترامب على البرازيل

منذ 36 دقيقة
إنتاج النفط والخام بالمنطقة البرية 1

إنتاج النفط والخام بالمنطقة البرية 1

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قالت الرئيسة التنفيذية لشركة النفط البرازيلية الحكومية “بتروبراس” لرويترز، اليوم الخميس “إن الشركة قد تعيد توجيه النفط الذي تبيعه إلى الولايات المتحدة، وترسل مزيدا إلى أسواق آسيا والمحيط الهادي بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على البرازيل”.

وعلى الرغم من أن صادرات النفط والغاز تمثل حصة كبيرة من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، فإن ماجدة تشامبريارد الرئيسة التنفيذية لشركة بتروبراس قالت إنها ليست سوقا أساسية للشركة.

وأضافت “لا نصدر الكثير (إلى الولايات المتحدة). وبشكل عام، لسنا قلقين للغاية”، وذلك في أول تعليقات علنية لها حول الرسوم الجمركية البالغة 50 بالمئة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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