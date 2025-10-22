الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
شركة "دوبيزل" تؤجل الطرح العام الأولي في سوق دبي لتقييم التوقيت الأمثل

منذ 45 دقيقة
شركة "دوبيزل"

قالت شركة مجموعة دوبيزل القابضة المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة الرقمية اليوم الأربعاء إنها أجلت طرحها العام الأولي المخطط له في سوق دبي المالي.

ولم تقدم دوبيزل، التي كانت تخطط لطرح حصة قدرها 30.34 بالمئة للمستثمرين، مزيدا من التفاصيل حول القرار أو جدول زمني جديد للطرح العام الأولي.

وقالت في بيان إنها شهدت منذ إعلانها عن نيتها للطرح في وقت سابق من هذا الشهر اهتماما قويا من المستثمرين ولكنها “قررت… تأجيل الطرح العام الأولي المخطط له، على أن تقوم بتقييم التوقيت الأمثل للطرح في المستقبل”.

وأضافت الشركة أنها ملتزمة “بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها المربحة في دولة الإمارات، إلى جانب توسيع نطاق حضورها في المملكة العربية السعودية”.

وتدير المجموعة سوقا إلكترونية ومنصات إعلانات مبوبة عبر الإنترنت في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا، مع التركيز بشكل أساسي على أسواق العقارات والسيارات.

    المصدر :
  • رويترز

