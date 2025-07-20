شركة "روسنفت" الروسية تنتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصفاة نيارا الهندية

انتقدت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الأحد، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مصفاة نيارا الهندية للطاقة باعتبارها غير مبررة وغير قانونية، قائلة إن القيود تهدد أمن الطاقة في الهند بشكل مباشر.

وأقر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الحزمة 18 من العقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، وتهدف العقوبات إلى توجيه مزيد من الضربات لقطاع النفط والطاقة الروسي. وشركة نيارا إنرجي إحدى الشركات المستهدفة.

وذكرت روسنفت “تعتبر مصفاة نيارا إنرجي من الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة الهندي، إذ توفر إمدادات مستقرة من المنتجات النفطية للسوق المحلية. يهدد فرض العقوبات على المصفاة بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند وسيكون له تأثير سلبي على اقتصادها”.

وقالت روسنفت إنها تمتلك أقل من 50 بالمئة في شركة نيارا ولا تسيطر على المؤسسة التي يديرها مجلس إدارة مستقل. ووصفت تبرير الاتحاد الأوروبي للعقوبات بأنه “بعيد المنال وزائف في سياقه”.

وقالت روسنفت “نيارا إنرجي كيان قانوني هندي يدعم عملياته تطوير أصوله”، مضيفة أن الشركة تخضع للضرائب بالكامل في الهند، ولم تدفع قط أرباحا للمساهمين، وتعيد استثمار الأرباح في عمليات التكرير والبتروكيماويات والتجزئة.

واتهمت الشركة الروسية الاتحاد الأوروبي بتجاهل القانون الدولي، واصفة الخطوة بأنها جزء من جهود أوسع نطاقا لزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية والانخراط في منافسة غير عادلة.