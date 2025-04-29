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شركة ريد إلكتريكا الإسبانية: عودة إمدادات الكهرباء بعد يوم من انقطاع واسع النطاق

منذ 19 ساعة
انقطاع التيار الكهربائي في مدريد - رويترز

انقطاع التيار الكهربائي في مدريد - رويترز

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قالت شركة ريد إلكتريكا الإسبانية لتشغيل شبكة الكهرباء إنها تمكنت من تلبية جميع احتياجات البلاد تقريبا من الكهرباء صباح اليوم الثلاثاء مع تعافي الشبكة تدريجيا من انقطاع للتيار على مستوى البلاد أمس الاثنين، لكن معظم القطارات لا تزال متوقفة.

وذكرت الشركة في منشور على منصة إكس أن جميع محطات الكهرباء الفرعية في البلاد تعمل صباح اليوم.

وأضافت “نواصل العمل من مركز التحكم في الكهرباء لضمان عودة الشبكة إلى طبيعتها تماما”.

وأعلنت شبكة قطارات أنفاق مدريد استئناف العمل في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) مع تشغيل 80 بالمئة من القطارات.

لكن شركة أديف المشغلة للبنية التحتية للسكك الحديدية قالت إن معظم القطارات في جميع أنحاء البلاد لا تعمل.

وحدث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية صباح أمس الاثنين مما أدى إلى توقف حركة الطيران في كل من إسبانيا والبرتغال وتعطل حركة النقل العام، واضطرت المستشفيات إلى الحد من خدماتها الروتينية.

وعادت إمدادات الكهرباء تدريجيا في كلا البلدين بداية من مساء أمس الاثنين إلا أن بعض العمليات لم تُستأنف صباح اليوم.

ولم يتضح سبب انقطاع التيار الكهربائي.

    المصدر :
  • رويترز

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