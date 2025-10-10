الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
شركة "سينوبك" الصينية تتلقى ضربة بعد أحدث عقوبات أمريكية على النفط الإيراني

قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون في صناعة النفط “إن أحدث عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيرانية تمثل ضربة لشركة التكرير الصينية العملاقة سينوبك من خلال استهداف محطة تعالج خُمس واردات الشركة من النفط الخام”.

ومن شأن العقوبات التي أُعلن عنها أمس الخميس أن تزيد من تعقيد العلاقات الأمريكية الصينية، إذ تأتي قبل محادثات مزمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة عقب قرار الصين فرض قيود شديدة على صادرات المعادن النادرة، وتعكس جهود واشنطن الحثيثة لتقييد تجارة النفط الإيرانية مع أكبر عملائها.

وكانت شركة ريتشاو شيهوا كرود أويل تيرمينال، التي تملك وحدة الخدمات اللوجستية في سينوبك حصة 50 بالمئة منها، من بين الكيانات المدرجة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تشمل أيضا سفنا تنقل النفط الخام الإيراني والغاز النفطي المسال ومصفاة صينية مستقلة.

وقالت الولايات المتحدة إن محطة ريتشاو شيهوا في مدينة لانشان بمقاطعة شاندونغ مخصصة لاستقبال النفط الإيراني المنقول عبر سفن خاضعة للعقوبات.

    المصدر :
  • رويترز

