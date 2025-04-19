شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين مع أدنوك لشراء الغاز الطبيعي المسال

وقعت شركتا إي.إن.إن الصينية للغاز الطبيعي المملوكة للقطاع الخاص وتشنهوا أويل الحكومية اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وستتلقى مجموعة إي إن إن للغاز الطبيعي حوالي مليون طن سنويًا لمدة 15 عامًا، معظمها من مشروع الرويس التابع لشركة أدنوك، مع ربط الأسعار بأسعار النفط.

وقالت مجموعة “إي.إن.إن” في البيان: “بشكل خاص خلال فترات اتساع فروق أسعار النفط والغاز والتقلبات الحادة في السوق، يساعد التعاقد مجموعة إي.إن.إن على إدارة تكاليف المشتريات بشكل فعال وتعزيز قدرتها على الصمود بشكل كبير في مواجهة عدم اليقين في أسعار الطاقة العالمية”.

وذكر مصدر صيني في قطاع النفط والغاز أن شركة تشنهوا أويل الحكومية وقعت اتفاقية مدتها خمس سنوات تبدأ من عام 2026 لتوريد كميات سنوية تصل إلى 12 شحنة.