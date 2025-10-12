شرم الشيخ تستضيف قمة دولية لـ20 دولة لدعم اتفاق غزة برعاية مصرية-أمريكية

أعلنت الرئاسة المصرية أن مصر ستستضيف يوم الاثنين قمة دولية في شرم الشيخ لبحث اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، بحضور أكثر من 20 زعيماً، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الرئاسة أن القمة، التي تُعقد برئاسة مصرية أمريكية مشتركة، تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت دعوات لدول عدة لحضور القمة، منها إسبانيا وإيران، بينما أعلنت فرنسا مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون. كما أكدت حكومتا إسبانيا وإيطاليا مشاركة كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الأخير سيتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة، مشيداً بـ جهود الرئيس الأمريكي ترامب والدور الدبلوماسي لمصر وقطر وتركيا في التوسط بالاتفاق، ومؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، التي تشمل نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

وأشار موقع أكسيوس إلى مشاركة قادة ووزراء خارجية من ألمانيا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا. ومن المتوقع أن تسهم القمة في حشد دعم دولي إضافي لخطة ترامب للسلام في غزة، وسط بقاء قضايا معقدة تتعلق بحكم غزة بعد الحرب والأمن وإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل صباح الاثنين للتحدث في الكنيست الإسرائيلي ولقاء عائلات الأسرى في غزة، قبل التوجه إلى مصر بعد الظهر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمشاركة في مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب الدول الضامنة الأخرى.