شنغهاي تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا

تسجيل المزيد من إصابات كورونا في شنغهاي (رويترز)

أعلنت الحكومة المحلية في مدينة شنغهاي الصينية، الثلاثاء إن المركز المالي الصيني سجل 52 وفاة جديدة من بين المصابين بكوفيد-19 يوم الاثنين ارتفاعا من 51 في اليوم السابق.

كما سجلت المدينة 15319 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض انخفاضا من 16983 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض 1661 انخفاضا من 2472 في اليوم السابق.

تعصف بشنغهاي حاليا أكبر موجة انتشار لكوفيد-19 في الصين على الإطلاق.

وتكافح أكبر مدن الصين وأهم مركز اقتصادي، أكبر تفش لكوفيد-19 في البلاد باتباع سياسة تفرض وضع جميع حالات الإصابة المؤكدة في منشآت الحجر الصحي الرئيسية.

وأدى الإغلاق المستمر منذ ثلاثة أسابيع إلى ظهور مشاعر الإحباط، بسبب صعوبات الحصول على الطعام والرعاية الطبية بالإضافة إلى فقدان الأجور والانفصال الأسري والظروف في مراكز الحجر الصحي والرقابة على جهود التنفيث عن الغضب على الإنترنت.

وتسبب الإغلاق في خسائر لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسجلت المدينة 39 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 ليوم أمس مقابل 12 في اليوم السابق.