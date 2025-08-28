شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي مع تصعيد القصف على مدينة غزة

جنازة فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية ليلية، في مدينة غزة في 7 أغسطس 2025. رويترز

قال مسؤولون في مجال الصحة بقطاع غزة “إن القوات الإسرائيلية قتلت 16 فلسطينيا على الأقل في أنحاء القطاع اليوم الخميس وأصابت العشرات في جنوبه”، وذلك في وقت روى فيه سكان عن تكثيف القصف العسكري على ضواحي مدينة غزة.

وفي مدينة غزة، قال سكان إن العائلات تفر من منازلها ويتجه معظمها نحو الساحل، في وقت قصفت فيه القوات الإسرائيلية أحياء الشجاعية والزيتون وصبرا في شرق المدينة. وقالت وزارة الصحة إن عدد من استشهدوا بنيران إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع إلى 71 بعد إضافة من سقطوا اليوم.

وفي سياقٍ متصل، حذرت القناة الـ12 الإسرائيلية من “ظروف قتالية قاسية” تنتظر جنود جيش الاحتلال حال دخولهم مدينة غزة التي أظهر تحليل لصور أقمار اصطناعية أن 80 % منها مدمر بسبب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 23 شهرا.

وفي الثامن من أغسطس/آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، وصادق جيش الاحتلال أخيرا على الخطة التي تبدأ بإجلاء سكان المدينة إلى جنوب القطاع ووسطه.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ12 إن “إسرائيل تواصل تقدمها نحو السيطرة على مدينة غزة، رغم التحديات العسكرية والسياسية التي تواجهها”.

وحذرت من أن “الجنود الذين يدخلون مدينة غزة المكتظة بالسكان سيواجهون ظروفا قتالية قاسية، تشمل شوارع ضيقة وآلاف الأنقاض، إلى جانب الفخاخ المتفجرة والأنفاق والكمائن على الأرجح”.

وتابعت القناة أن “أول ما سيواجهه الجنود الداخلون إلى غزة هو الدمار الهائل في المدينة”، ونقلت عن شالوم بن حنان، الرئيس السابق لقسم بجهاز الأمن العام (الشاباك) قوله إن “الدمار الشامل يشكل تحديا للجنود”.

وأضاف بن حنان: “لا يمكنك دخول مبنى قائم بالمشي بشكل طبيعي، من دون أن تدوس على الأنقاض، أو تسقط في الحفر، أو تنهار عليك الجدران”.

وأردف “لا يمكنك استخدام الأدوات الهندسية لرفع كل هذه الأنقاض، وهذه مشكلة، كما أن هناك صعوبة في التعامل مع مبنى يصعب فحصه بدقة، وهناك أيضًا خطر انهياره”.

كما اعتبر دخول الجيش الإسرائيلي أراضي لم يسيطر عليه منذ فترة طويلة “قد يكون له ثمن، فعندما لا تدخل منطقة معينة لفترة طويلة، يمكن للعدو أن يستعد بهدوء نسبي، ويجب الافتراض أن الجيش الإسرائيلي سيواجه عددا كبيرا من الكمائن والعبوات الناسفة”.

كما شدد على “خطر الأنفاق التي يصعب تدميرها والتي هي أكثر بكثير من المباني التي فوقها”، مبينا أن “تدميرها من الجو أصعب بكثير”.