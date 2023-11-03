مجزرة أمام مجمع الشفاء.. عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي لسيارات إسعاف بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن العشرات سقطوا بين شهداء وجرحى اليوم الجمعة، في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف تقل مصابين بجروح خطيرة أمام مستشفى الشفاء ف غزة.

وقبيل ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن هناك مئات الحالات الخطيرة والحرجة في مجمع الشفاء بحاجة إلى نقلها لخارج غزة، مطالبة بممر إنساني آمن لخروج حالات الإصابة الخطيرة والحرجة إلى مصر.

وزارة الصحة في غزة أضافت بالقول: “سنحرك قافلة من سيارات الإسعاف التي تحمل مصابين عبر الطريق الساحلي إلى رفح.. ونطالب الصليب الأحمر بمرافقة سيارات الإسعاف إلى جنوب قطاع غزة”.

وقبلها، قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن إجمالي عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 9227 منذ السابع من أكتوبر الماضي، منهم 3826 طفلا.

وأوضح المتحدث أشرف القدرة في مؤتمر صحافي أن من ضمن الشهداء 2405 نساء، لافتا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 23 ألفا و516.

وأضاف أن 196 شخصا لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وناشد القدرة كافة الأطراف “العمل الفوري والتدخل العاجل لتوفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة”.