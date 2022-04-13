شهيد برصاص الاحتلال في بيت لحم.. والفصائل بغزة تدعو للنفير

استشهد فتي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، في مدينة بيت لحم.

وأكّدت مصادر محلية، على استشهاد الفتى قصي فؤاد حمامرة برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوسان ببيت لحم، مُشيرةً إلى أنّ قوات الاحتلال أطلقت على الفتى، وابلاً من الرصاص ومنعت اسعافه واحتجزته.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول ستة إصابات بالرصاص الحي إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة سلواد، منها إصابة متوسطة في الكتف، وأربعة إصابات في الأطراف السفلية، وإصابة في اليد. جميعها بحالة مستقرة.

ومن جانبها، قالت قناة “كان” العبرية: “إنّ قوات الجيش أطلقت النار تجاه فلسطيني بزعم إلقائه زجاجة حارقة باتجاه سيارة للمستوطنين قرب بلدة حوسان في بيت لحم”.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنّ فلسطيني ألقى زجاجة حارقة تجاه قوة للجيش بالقرب من بلدة حوسان غربي بيت لحم، دون وقوع إصابات في صفوف القوات، وردًا على ذلك أطلقت قوة من الجيش النار تجاه المشتبه به ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر”.

الفصائل تدعو للنفير

دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى النفير والتعبئة الشعبية العامة والاستنفار في صفوف المقاومة استعدادًا لحماية القدس والمسجد الأقصى في ظل مخطط المستوطنين لاقتحامه خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع تشاوري عقد في مكتب رئيس حركة حماس يحيى السنوار، وذلك بمشاركة كافة الفصائل بما فيها حركة فتح، حيث بحث مسؤولياتها في مواجهة العدوان المتواصل والتهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم والتهديد باقتحام مخيم جنين.