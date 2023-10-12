الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
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شولتس بحث مع أمير قطر في هجوم حماس ووضع الرهائن

منذ 10 دقائق
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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قالت الحكومة الألمانية في بيان إن المستشار أولاف شولتس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقدا محادثات في برلين الخميس ركزت على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل والرهائن الذين احتجزتهم الجماعة.

وجاء في البيان “المستشار شولتس أكد أن حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الرهائن”، مطالبا بإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس 12\10\2023 قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوزيرة أنالينا بيربوك ستتوجه إلى إسرائيل يوم الجمعة 13\10\2023 لإظهار التضامن في أعقاب التوغل الدامي من حركة حماس.

    المصدر :
  • رويترز

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