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شيخ الأزهر: البابا فرنسيس سخر حياته لدعم الحوار بين الأديان

منذ 25 ثانية
البابا فرنسيس والإمام أحمد الطيب

البابا فرنسيس والإمام أحمد الطيب

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نعى شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، وقال إن البابا الراحل سخر حياته “في العمل من أجل الإنسانية، ومناصرة قضايا الضعفاء، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة”.

وقال شيخ الأزهر في بيان الاثنين إن البابا “حرص على توطيد العلاقة مع الأزهر ومع العالم الإسلامي، من خلال زياراته للعديد من الدول الإسلامية والعربية، ومن خلال آرائه التي أظهرت إنصافا وإنسانية، وبخاصة تجاه العدوان على غزة والتصدي للإسلاموفوبيا المقيتة”.

وأشاد بتطور العلاقة بين الأزهر والفاتيكان في عهد البابا بدءا من حضوره لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام عام 2017 مرورا بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية عام 2019، وغير ذلك من اللقاءات والمشروعات المشتركة.

    المصدر :
  • رويترز

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