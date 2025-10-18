السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
شينخوا: نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تحدث مع وزير الخزانة الأمريكي

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2025 8:21 صباحًا
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يصافح نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ خلال اجتماع ثنائي بين الولايات المتحدة والصين في جنيف، سويسرا، 10 مايو 2025. رويترز

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يصافح نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ خلال اجتماع ثنائي بين الولايات المتحدة والصين في جنيف، سويسرا، 10 مايو 2025. رويترز

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ تحدث مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عبر الاتصال المرئي صباح اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن المحادثات بين الجانبين كانت صريحة ومعمقة وبناءة.

من جهته، قال بيسنت إنه أجرى مناقشات صريحة ومفصلة تتعلق بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أنه سيلتقي شخصيا مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة المناقشات.

وتتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين منذ الأسبوع الماضي بعد إعلان بكين أنها ستشدد الضوابط على صادرات المعادن النادرة.

ويبدو أن الحكومة الأميركية تريد خفض التصعيد، مع إعلان دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ قريبا.

واندلعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مجددا هذا العام عندما أعلن ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على الواردات الأميركية فيما قام الطرفان بخطوات انتقامية متبادلة.

وفي مرحلة ما، تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة مئة في المئة، ما أدى إلى توقف جزء من التجارة فيما انتظرت أعمال تجارية التوصل إلى حل.

وخفضت القوتان مذاك الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما على الأخرى في إطار هدنة ما زالت هشة.

