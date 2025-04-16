شي يدعو إلى دعم النظام الدولي المرتكز على الأمم المتحدة والتجارة وسيادة القانون

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دعم النظام الدولي المرتكز على الأمم المتحدة والتجارة وسيادة القانون أثناء جولة في جنوب شرق آسيا وسط تدهور حاد في العلاقات الصينية الأمريكية.

وشي في ماليزيا ضمن جولة في جنوب شرق آسيا تشمل أيضا فيتنام وكمبوديا لتوطيد العلاقات مع بعض أقرب جيران الصين في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال شي، في مقال رأي نشرته صحيفة (ذا ستار) اليومية الماليزية الناطقة باللغة الإنجليزية أمس الثلاثاء، إن نظاما دوليا ركيزته الأمم المتحدة يدعمه القانون الدولي مهم للغاية “لتعزيز حوكمة عالمية أكثر عدلا ومساواة”.

وقال شي “يتعين علينا الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وعلى استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى بيئة دولية تتميز بالانفتاح والتعاون”.

وتأتي تعليقات شي بعد أن تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تولى منصبه في يناير كانون الثاني في صدمة للأسواق بفرض رسوم جمركية شاملة على دول حول العالم. وعلق ترامب تطبيق بعض الرسوم الجمركية لكن الرسوم المفروضة على الصين ووصلت إلى 145 بالمئة لم يشملها هذا التعليق.

وفي إطار سياسة “أمريكا أولا” سحب ترامب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وقوض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأوقف المساعدات الدولية.

وقالت الصين إنها “تهدم الجدران” وتوسع دائرة شركائها التجاريين في خضم الحرب التجارية.

وتبلغ الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع التي تصدرها ماليزيا إلى الولايات المتحدة 24 بالمئة قبل إعلان ترامب عن وقفها لمدة 90 يوما. وبدأ مسؤولون ماليزيون في التواصل مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاء.

وقال شي إن الصين ستعمل مع ماليزيا ودول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) “للتصدي لتأثيرات سلبية خلف الكواليس للمواجهة الجيوسياسية… والتيارات المعاكسة للأحادية وسياسات الحماية التجارية”.

وقال شي إنه يتعين على الصين وماليزيا المضي قدما في تعاونهما في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في البنية التحتية للنقل.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) اليوم الأربعاء عقب اجتماع الرئيس الصيني مع الزعيم الأعلى لماليزيا السلطان إبراهيم بأن شي قال إن الصين ترحب أيضا بمزيد من المنتجات الزراعية الماليزية عالية الجودة في السوق الصينية.

ومن المقرر أن يلتقي شي برئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع مزيد من الاتفاقيات بين البلدين.

وجاء في بيانات لوزارة الخارجية الماليزية أن الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا منذ عام 2009، وإن إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي 484.1 مليار رنجيت (109.65 مليار دولار).