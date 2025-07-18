صادرات المنتجات النفطية بالصين تتباين.. انخفاض بالديزل وارتفاع بوقود الطائرات

أظهرت بيانات الجمارك تراجع صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك الديزل والبنزين ووقود الطائرات والسفن، 0.6 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي إلى 5.34 مليون طن، إلا أن الكميات إجمالا هي الأعلى منذ يونيو حزيران 2024.

وانخفضت صادرات الديزل بشكل حاد في يونيو حزيران وسجلت تراجعا 59.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 330 ألف طن. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، هوت صادرات الديزل 46.8 بالمئة.

وبلغت صادرات البنزين 780 ألف طن في يونيو حزيران، بانخفاض قدره 16.7 بالمئة على أساس سنوي. وخلال الفترة من يناير كانون الثاني ويونيو حزيران، تراجعت صادرات البنزين 21 بالمئة إلى 3.89 مليون طن.

وارتفعت صادرات الصين من وقود الطائرات 6.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.76 مليون طن في يونيو حزيران. وفي الأشهر الستة الأولى من العام، قفزت صادرات الصين من وقود الطائرات 3.1 بالمئة إلى 9.95 مليون طن مقارنة بالعام الماضي.