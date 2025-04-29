صادرات كازاخستان من النفط ترتفع 7% في الربع الأول من 2025

أظهرت حسابات رويترز بناء على بيانات ومصادر رسمية اليوم الثلاثاء أن صادرات كازاخستان من النفط زادت سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 19.515 مليون طن (1.63 مليون برميل يوميا) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بفضل زيادة الإمدادات عبر خط أنابيب بحر قزوين.

ويقع إنتاج كازاخستان وصادراتها من النفط في دائرة الضوء لأنها تجاوزت الحصص المتفق عليها في تحالف أوبك+ مما أثار غضب العديد من الدول الأعضاء في التحالف، ومن بينها السعودية.

وتعرض خط أنابيب بحر قزوين، الذي يصدر النفط من قازاخستان عبر محطة روسية على البحر الأسود، لهجمات بطائرات مسيرة، وشهد خلافات على معدات المحطة في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وقالت روسيا إن محطة ضخ على خط الأنابيب في جنوب البلاد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في فبراير شباط، كما اشتعلت النيران في مستودع نفط قريب منها في مارس آذار بعد ما يُشتبه في أنها غارة جوية أوكرانية.

وقال مركز تحليل الوضع في مجمع الوقود والطاقة التابع لوزارة الطاقة في كازاخستان إن صادرات الربع الأول عبر خط الأنابيب ارتفعت 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 16.388 مليون طن.

وكشفت البيانات أن الإمدادات من حقل تنجيز النفطي، الأكبر في البلاد، بقيادة شركة شيفرون قفزت 26 بالمئة خلال تلك الفترة إلى 8.944 مليون طن بسبب التوسعات في الحقل.