صافي أرباح البنك الأهلي السعودي يقفز 20% بالربع الثالث مدفوعًا بنمو الإيرادات

أحد المارة يسير أمام مقر البنك الأهلي السعودي بالرياض-رويترز

سجل البنك الأهلي السعودي، أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول، ارتفاعًا في صافي أرباحه للربع الثالث بنسبة 20% تقريبًا، ليصل إلى 6.47 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية بأكثر من 10% وانخفاض المصروفات التشغيلية. النتائج جاءت أعلى من توقعات المحللين، التي كانت تقدر بـ 5.45 مليار ريال وفق متوسط التقديرات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن.

وأوضح البنك أن هذا النمو جاء نتيجة زيادة الطلب على الائتمان في سياق خطة التحول الوطني السعودي الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية. وارتفعت أصول البنك الإجمالية بنسبة 7.3% لتصل إلى 1.21 تريليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بارتفاع محفظة التمويل والاستثمار بنسبة 10.6% لتبلغ 725.1 مليار ريال، فيما سجلت الودائع زيادة بنسبة 0.8% لتصل إلى 639.5 مليار ريال.

