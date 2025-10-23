صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني يقفز 23% في الربع الثالث مدفوعًا بنمو القروض

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الخميس عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثالث من العام بنسبة 23%، ليصل إلى 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 5.54 مليار درهم، وفقًا لمتوسط تقديرات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وأوضح المدير المالي للبنك، باتريك سوليفان، أن الأداء القوي جاء نتيجة زيادة قياسية في القروض، ما دفع البنك إلى رفع توقعاته لنمو القروض للعام بأكمله.

ويُعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويواصل تعزيز أدائه المالي بفضل نمو محفظة القروض والأنشطة المصرفية الأساسية.