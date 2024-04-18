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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33.970 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

منذ 40 دقيقة
مشاهد من القصف في غزة

مشاهد من القصف في غزة

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس 18 نيسان/أبريل 2024،، عن أرقام صادمة تكشف عن حجم الدمار والخسائر البشرية جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان الوزارة، فقد استشهد ما لا يقل عن 33970 فلسطينياً، فيما أصيب 76770 آخرون جراء القصف المتواصل على المناطق السكنية والبنية التحتية في غزة.

وتشير هذه الأرقام المروعة إلى الأضرار البشرية الهائلة التي تعرض لها المدنيون في غزة جراء التصعيد العسكري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يُعاني السكان من ظروف صعبة جداً بسبب تدمير المنازل والبنية التحتية والإصابات الجسيمة.

    المصدر :
  • رويترز

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