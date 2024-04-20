صحة غزة: استشهاد 13 فلسطينياً بمداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت 20 نيسان/أبريل 2024، بأن القوات الإسرائيلية قتلت 13 فلسطينياً منذ بداية مداهمتها في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية يوم الخميس.

وكانت ارتفعت حصيلة الشهداء عقب استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة رضوان، بحي تل السلطان في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة إلى 9 شهداء، بينهم 6 أطفال ونساء.

وارتقى شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بجوار المقبرة الشرقية شرق مدينة رفح، كما استهدفت بصاروخ واحد على الاقل أرضين في حيي البراهمة، والشعوت، وأطلقت مدفعيته عددا من القذائف تجاه المناطق الحدودية للمدينة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على حي الزيتون وتل الهوا في مدينة غزة، وشنت غارة على منزل في حي الرمال بمدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تعود لعائلات الغرابلي، والنباهين، وأبو مراحيل، والسيد، والقصاص.

وأطلقت الزوارق البحرية الاسرائيلية نيران اسلحتها الرشاشة تجاه شاطئ بحر مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 34012 شهيدا، و76833 إصابة.