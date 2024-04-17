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صحة غزة: عدد الشهداء وصل إلى 33.899 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2024 12:25 مساءً
انتشال جثامين الشهداء في غزة

انتشال جثامين الشهداء في غزة

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33899 فلسطينيًا وإصابة 76664 آخرين منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة في بيان أن 56 فلسطينيا قتلوا وأصيب 89 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي السياق، جددت وزارة الصحة في غزة، أمس، مناشدتها المؤسسات المعنية توفير مولدات للمستشفيات لتجنب كارثة صحية، في حين حذّر برنامج الغذاء العالمي من أنّ المجاعة تلوح في بعض أجزاء قطاع.

وقالت وزارة الصحة في بيان “بعد مرور 193 يوما من العدوان على غزة، هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات”، مؤكدة أن الشواهد تشير إلى أن المولدات قابلة للتوقف في أي لحظة، مما يؤدي إلى “كارثة صحية”.

    المصدر :
  • رويترز

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