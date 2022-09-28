الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صحفية إيرانية: وفاة مهسا أميني "نقطة تحول"

منذ 32 دقيقة
متظاهرة ترفع صورة "مهسا أميني"

متظاهرة ترفع صورة "مهسا أميني"

A A A
طباعة المقال

قالت مسيح علي نجاد، وهي صحفية إيرانية تقيم في الولايات المتحدة وناشطة في مجال حقوق المرأة، إن الاحتجاجات التي اندلعت في عشرات المدن على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق تمثل “نقطة تحول” بالنسبة لطهران.

وقالت علي نجاد لرويترز يوم الثلاثاء في نيويورك “بالنسبة للجمهورية الاسلامية، قتل مهسا أميني أصبح نقطة تحول لأن الحجاب الإجباري ليس مجرد قطعة صغيرة من القماش. إنه مثل جدار برلين. وإذا تمكنت النساء الإيرانيات من هدم هذا الجدار، فلن تكون الجمهورية الإسلامية موجودة”.

مسيح علي نجاد

وكانت شرطة الأخلاق، التي تنفذ القيود الصارمة على ملابس النساء، قد احتجزت أميني (22 عاما) وهي من مدينة سقز الكردية، بسبب “ملابسها غير المناسبة” في 13 سبتمبر أيلول في طهران.

وتوفيت أميني بعد ذلك بثلاثة أيام في مستشفى بعد دخولها في غيبوبة، مما أثار أول ظهور كبير للمعارضة في شوارع إيران منذ أن سحقت السلطات احتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين في 2019.

وتقول الشرطة إنها أصيبت بالإعياء بينما كانت تنتظر مع نساء أخريات.

وقالت علي نجاد “هذه الحركة هي نتيجة 40 عاما من كفاح النساء ومقاومتهن القيود”.

وأطلقت علي نجاد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2014 لتشجيع النساء في إيران على مشاركة صورهن دون حجاب، لتنشرها بعد ذلك على صفحتها على فيسبوك.

وأثارت وفاة أميني إدانات دولية واسعة، بينما اتهمت إيران “مخربين” على صلة “بأعداء خارجيين” بإثارة الاضطرابات. وتتهم طهران الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية باستغلال الاضطرابات لمحاولة زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
نتائج الاستفتاءات "الصورية" في أوكرانيا تشير لتأييد الضم لروسيا
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الدفاع الروسية: قوات الاحتياط الجديدة بدأت تدريبات في كالينينجراد
علم الهند
الهند تحظر منظّمة إسلامية لمدة خمس سنوات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محتجون يقطعون السير على مستديرة الطيونة
توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة
الليرة
كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟
البريطاني توني إلى جانب زوجته الجديدة اللاجئة الاوكرانية صوفيا
نهاية غير متوقعة لقصة اللاجئة الأوكرانية.. اليكم ما جديد القصة