صحيفة إسرائيلية: إنشاء المنطقة العازلة يشير لبقاء الجيش فترة أطول في غزة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن جيش الاحتلال يعمل على إكمال إنشاء ممر عرضي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

وقالت صحيفة هآرتس في تقرير لها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إنشاء منطقة عازلة قرب السياج الحدودي من بيت لاهيا شمالا إلى كرم أبو سالم جنوبا بعرض 1كم وتشكل لدى الانتهاء من إنشائها 16% من مجمل مساحة القطاع.

واعتبر تقرير هآرتس أن إنشاء المنطقة العازلة والممر يشير إلى احتمال استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي للبقاء في غزة لفترة طويلة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.