الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صحيفة إسرائيلية: إنشاء المنطقة العازلة يشير لبقاء الجيش فترة أطول في غزة

منذ 55 دقيقة
إنشاء منطقة العازلة في غزة

إنشاء منطقة العازلة في غزة

A A A
طباعة المقال

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن جيش الاحتلال يعمل على إكمال إنشاء ممر عرضي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

وقالت صحيفة هآرتس في تقرير لها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إنشاء منطقة عازلة قرب السياج الحدودي من بيت لاهيا شمالا إلى كرم أبو سالم جنوبا بعرض 1كم وتشكل لدى الانتهاء من إنشائها 16% من مجمل مساحة القطاع.

واعتبر تقرير هآرتس أن إنشاء المنطقة العازلة والممر يشير إلى احتمال استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي للبقاء في غزة لفترة طويلة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مظاهرات في تل أبيب تحمّل نتنياهو مسؤولية عدم الوصول لصفقة للإفراج عن الأسرى
غزة تحت النار
قبل لقاء نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرضنا للتخويف من الأجهزة الأمنية
أردوغان ومرشحه لرئاسة بلدية إسطنبول مراد كوروم
صراع الانتخابات المحلية التركية يحتدم.. والمعارضة تترقب "معركة إسطنبول"
عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله
الحكومة الفلسطينية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
يحيى السنوار
غزة تحت النار
جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
رئيس صربيا يثير الهلع بين شعبه.. "يصعب عليّ أن أنقل لكم هذه الأخبار"!