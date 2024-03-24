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صحيفة إسرائيل هيوم: "بينما تقاتل على جبهتين قد تكون إسرائيل نائمة أمام خطر إيران"

منذ 57 دقيقة
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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استعرض الكاتب والمحلل يوآف ليمور المخاوف الإسرائيلية من تعزيز قدرات إيران العسكرية، وذلك عبر مقال بعنوان “بينما تقاتل إسرائيل على جبهتين، قد تكون نائمة أمام خطر إيران”، نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم”.

حيث ينقل فيها الكاتب تفاصيل حوار أجراه مع مارك دوبويتز، وهو رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن المتخصصة “للدفاع ضد المنظمات الإرهابية”.

يستهلّ ليمور مقاله بشرح “الأوضاع السيئة في إسرائيل نتيجة الجبهات العسكرية المفتوحة في غزة ولبنان، إلى جانب العلاقة المتوترة مع واشنطن”، لكنه يقول إن “كل هذه الأوضاع تشكّل لدى دوبويتز قلقاً على إسرائيل بنسبة أقل من قلقه من خطر إيران”.

ويشرح دوبويتز “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت إيران أساليب غير متكافئة ــ المنظمات الإرهابية التي تعمل نيابة عنها وبتمويل منهاــ للسماح لها بمساحة هادئة وآمنة للمضي قدماً في تطوير سلاحها غير التقليدي، وهي القنبلة النووية”. ويضيف” أن الجميع منشغلون بالإرهاب. الإسرائيليون يقاتلون في غزة ولبنان وقليلاً في سوريا، وليس لديهم وقت للتعامل مع أي شيء آخر، والولايات المتحدة مشغولة بالحوثيين والميليشيات في العراق، وفي هذه الأثناء، يفعل الإيرانيون ما يحلو لهم”.

ويضرب دوبويتز أمثلة بقدرات إيران العسكرية، مثل منشأة التخصيب تحت الأرض التي تبنيها إيران في نطنز، ويقول إن “جميع البيانات تشير إلى أنه سيجري الانتهاء من هذه المنشأة بحلول نهاية العام”.. “الخلاصة، أمامك تسعة أشهر قبل أن تدخل إيران حقبة جديدة من الحصانة”، وفق المقال.

ووفق مقال الكاتب، فإن ما يزيد من قلق دوبويتز هو “اعتقاده بأن إسرائيل تواجه هذا الخطر لوحدها، إذ إن الأمريكيين سيقدمون الدعم، لكنهم لن يشاركوا في هجوم على إيران لأنهم في خضم الانتخابات الرئاسية”، ويوّضح المقال “هذا الأمر تعرفه إيران ولذلك فهي تمضي قدماً، ولكي تكون على الجانب الآمن، فإنها تبقي الأمريكيين مشغولين بالإرهاب، فبالنسبة للرئيس حالي، يشكل سقوط ضحايا عشية الانتخابات كارثة انتخابية، و يريد جو بايدن الهدوء، كما سيفعل دونالد ترامب لو كان في السلطة الآن، فآخر ما يحتاجه رئيس الولايات المتحدة الآن هو حرب إقليمية أو عالمية”.

    المصدر :
  • BBC عربي

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