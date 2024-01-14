صحيفة روسية: رئيس بلدية سابق لمدينة روسية يتوجه للقتال في أوكرانيا

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية الأحد نقلا عن محامي أوليج جومينيوك رئيس بلدية مدينة فلاديفوستوك الروسية السابق أنه التحق بالقتال في أوكرانيا، وتوجه إلى الجبهة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الفساد.

وحكم على جومينيوك العام الماضي بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة تلقي رشى تبلغ قيمتها 38 مليون روبل (432 ألف دولار). وشغل منصب رئيس بلدية المدينة في الفترة من 2018 إلى 2021 واستقال من منصبه وسط موجة انتقادات من مسؤولين محليين واتحاديين لسجله.

ونقلت كوميرسانت عن أندريه كيتاف محامي جومينيوك قوله “كان من المفترض أن ينضم جومينيوك إلى وحدته العسكرية في 22 ديسمبر بموجب أمر صدر له”. ولم يتسن الاتصال بكيتاف للحصول على تعليق بعد.

وتطوع عشرات الآلاف من السجناء الروس للخدمة في أوكرانيا مستفيدين من عرض بالعفو الكامل أو الرأفة في تنفيذ الحكم متاح لمن ينجون من مهمتهم في الجبهة.

وذكرت صحيفة كوميرسانت في ديسمبر\كانون الأول أن ألكسندر تايوتين، وهو رجل أعمال في مدينة سان بطرسبرج كان يقضي حكما بالسجن لمدة 23 عاما بعد إدانته باستخدام قتلة مأجورين حتى انضمامه إلى أوكرانيا، أعيد اعتقاله بتهمة التخطيط لمزيد من جرائم القتل.

وكانت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة هي الرائدة في بادئ الأمر في تجنيد السجناء. وقتل زعيمها يفجيني بريجوجن في حادث تحطم طائرة في أغسطس\آب 2023 بعد تنفيذه تمردا لم يكتمل ضد القيادة العسكرية الروسية في يونيو حزيران.

وتبنت وزارة الدفاع الروسية منذ ذلك الحين هذا النهج، وشكلت وحدات ستورم-زد بالاستعانة جزئيا بمتطوعين مدانين جُندوا مباشرة من السجون.