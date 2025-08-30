صحيفة نيكي: مطالبة ترامب لليابان بشراء المزيد من الأرز وأعاق محادثات التجارة

ذكرت صحيفة نيكي السبت أن طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تشتري اليابان المزيد من الأرز الأمريكي أعاق محادثات التجارة بين البلدين الأسبوع الماضي إذ إن طوكيو “اعترضت بشدة” على هذا الشرط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن كبير مفاوضي ملف الرسوم الجمركية الياباني ألغى فجأة زيارة للولايات المتحدة يوم الخميس بسبب “نقاط يجب مناقشتها على المستوى الإداري”.

يأتي هذا فيما يسعى الجانبان لتحديد تفاصيل اتفاق جرى التوصل إليه في يوليو\تموز بشأن رسوم مخفضة تبلغ 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من اليابان.

وقالت صحيفة نيكي، نقلا عن مسؤولين في الحكومة اليابانية لم تكشف عن هوياتهم، إن أمرا معدلا أصدره الرئيس دونالد ترامب يتضمن إلزاما لطوكيو بشراء المزيد من الأرز الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن أحد المسؤولين انتقد الاقتراح ووصفه بأنه “تدخل في الشؤون الداخلية”.

وذكرت نيكي أن الطلب الجديد يتناقض مع اتفاق على أن اليابان لن تحتاج إلى خفض رسومها الجمركية على الواردات الزراعية.