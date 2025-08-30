السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صحيفة نيكي: مطالبة ترامب لليابان بشراء المزيد من الأرز وأعاق محادثات التجارة

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة نيكي السبت أن طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تشتري اليابان المزيد من الأرز الأمريكي أعاق محادثات التجارة بين البلدين الأسبوع الماضي إذ إن طوكيو “اعترضت بشدة” على هذا الشرط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن كبير مفاوضي ملف الرسوم الجمركية الياباني ألغى فجأة زيارة للولايات المتحدة يوم الخميس بسبب “نقاط يجب مناقشتها على المستوى الإداري”.

يأتي هذا فيما يسعى الجانبان لتحديد تفاصيل اتفاق جرى التوصل إليه في يوليو\تموز بشأن رسوم مخفضة تبلغ 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من اليابان.

وقالت صحيفة نيكي، نقلا عن مسؤولين في الحكومة اليابانية لم تكشف عن هوياتهم، إن أمرا معدلا أصدره الرئيس دونالد ترامب يتضمن إلزاما لطوكيو بشراء المزيد من الأرز الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن أحد المسؤولين انتقد الاقتراح ووصفه بأنه “تدخل في الشؤون الداخلية”.

وذكرت نيكي أن الطلب الجديد يتناقض مع اتفاق على أن اليابان لن تحتاج إلى خفض رسومها الجمركية على الواردات الزراعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قوات إسرائيلية في القنيطرة. مواقع التواصل الاجتماعي
توغل إسرائيلي بريف القنيطرة.. وتفتيش عدد من المنازل!
انفلونزا الطيور- أرشيفية
إغلاق حديقة حيوان دلهي بعد إصابة طائري لقلق بإنفلونزا الطيور
وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. رويترز
فرنسا: باب الدبلوماسية لم يغلق أمام إيران!

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ