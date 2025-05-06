صدمة سياسية.. ميرتس يخفق في الجولة الأولى لتولي منصب المستشار الألماني

فريدريش ميرتس من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يتفاعل بعد فشله في انتخابه مستشارًا، في يوم جلسة مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، لانتخاب المستشار الألماني الجديد، في برلين، ألمانيا، 6 مايو 2025. رويترز

خسر الزعيم المحافظ الألماني فريدريش ميرتس الجولة الأولى من التصويت البرلماني لانتخابه مستشارا اليوم الثلاثاء، في انتكاسة غير متوقعة للائتلاف الجديد بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى يسار الوسط.

وأمام مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاج) الآن 14 يوما لانتخاب ميرتس أو مرشح آخر لمنصب المستشار بأغلبية مطلقة.

وتصدرت كتلة المحافظين، والتي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في انتخابات فبراير شباط الماضي ولكنها حصلت فقط على 28.5 بالمئة من الأصوات مما جعلها بحاجة إلى شريك واحد على الأقل لتشيل ائتلاف.

ووافق ميرتس على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي حصل على 16.4 بالمئة فقط من الأصوات في أسوأ نتيجة له في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.