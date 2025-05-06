الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446 ﻫ - 6 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صدمة سياسية.. ميرتس يخفق في الجولة الأولى لتولي منصب المستشار الألماني

منذ دقيقتان
فريدريش ميرتس من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يتفاعل بعد فشله في انتخابه مستشارًا، في يوم جلسة مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، لانتخاب المستشار الألماني الجديد، في برلين، ألمانيا، 6 مايو 2025. رويترز

فريدريش ميرتس من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يتفاعل بعد فشله في انتخابه مستشارًا، في يوم جلسة مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، لانتخاب المستشار الألماني الجديد، في برلين، ألمانيا، 6 مايو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

خسر الزعيم المحافظ الألماني فريدريش ميرتس الجولة الأولى من التصويت البرلماني لانتخابه مستشارا اليوم الثلاثاء، في انتكاسة غير متوقعة للائتلاف الجديد بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى يسار الوسط.

وأمام مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاج) الآن 14 يوما لانتخاب ميرتس أو مرشح آخر لمنصب المستشار بأغلبية مطلقة.

وتصدرت كتلة المحافظين، والتي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في انتخابات فبراير شباط الماضي ولكنها حصلت فقط على 28.5 بالمئة من الأصوات مما جعلها بحاجة إلى شريك واحد على الأقل لتشيل ائتلاف.

ووافق ميرتس على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي حصل على 16.4 بالمئة فقط من الأصوات في أسوأ نتيجة له في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ترامب يظهر بلباس البابا
بعد إثارتها ضجة.. ترامب يعلق على صورته بزي البابا
إيرول ماسك
والد إيلون ماسك يكشف حقيقة الخلاف بين نجله وترامب
صندوق النقد الدولي
بعثة صندوق النقد تصل القاهرة لمراجعة البرنامج الاقتصادي المصري

الأكثر قراءة

الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
بشار الأسد وزوجته
سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!